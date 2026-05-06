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Жилой квартал Penthouse dans un immeuble bauhaus renove

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
Жилой квартал Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
1
ID: 35179
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Melchet, 32

О комплексе

Эксклюзивный маркетинг Nadlan Lev TLV. Здание Баухауса реконструировано. Здание с лифтом и частной парковкой. Высокий этаж, качественная отделка. Доставка через 12 месяцев.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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