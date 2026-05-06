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Жилой квартал Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35178
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Даниил, 15

О комплексе

Стоящее здание в 50 м от моря. Красивые 4 номера 90м2 + 14м2 терраса вид на море. Высокий этаж, очень светлая, роскошная квартира, 2 ванные комнаты, 2 туалета, кадастровая парковка! Уникальный продукт исключительно.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал Nahalaot appartement divise
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Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
Квартира на продажу в Иерусалиме, в районе Нахалаот недалеко от парка Сачер и Шука. 1 этаж с лифтом. 75м2 + 10м2 балконов. Разделены на 2 квартиры: 2 комнаты 45м2 + балкон, студия 30м2 + балкон. 2 ванные комнаты. Сокка Террас. Сдается в аренду по 12 000 часов в месяц. Цена: 3 990 000sh
Агентство
Immobilier.co.il
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