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Жилой квартал Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam

Бат-Ям, Израиль
Продано или неактуально
Жилой квартал Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
1
ID: 35176
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Herzl, 88

О комплексе

Новый пентхаус в очень востребованном месте. Тихая улица, полностью отремонтированное здание с лифтом и парковкой. Идеально подходит для аренды или проживания там.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал A ne pas manquer agreable bien agence bon emplacement clair dans rue calme grand grand jardin investi luxueux magnifique neuf spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bien agence bon emplacement clair dans rue calme grand grand jardin investi luxueux magnifique neuf spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bien agence bon emplacement clair dans rue calme grand grand jardin investi luxueux magnifique neuf spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bien agence bon emplacement clair dans rue calme grand grand jardin investi luxueux magnifique neuf spacieux
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Жилой квартал Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Жилой квартал Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
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Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
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