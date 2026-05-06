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Жилой квартал Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
4
ID: 35175
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Бен-Иегуда, 124

О комплексе

Идеально подходит как первая покупка / отпуск квартиры / фут-к-земле. Красивые 3 номера отремонтированы, меблированы и оборудованы в нескольких шагах от отеля Hilton. Хорошо сохранившееся здание с лифтом.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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$2,16 млн
4-комнатная квартира в новом здании, идеально расположенном в самом сердце Тель-Авива, в нескольких шагах от Нахалата Биньямина, бульвара Ротшильда и пляжа. Характеристики: • 4 штуки • 97 м2 жилой площади • Новое здание • Тройная выставка Север-Запад • Очень яркий • Частная парковка • Совре…
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