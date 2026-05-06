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Жилой квартал Penthouse dexception proche boulevard ben gourion

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35173
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Frishman, 42 Frishman Falafel Sabich Frishman

О комплексе

В отремонтированном здании Баухаус стоя +++ Исключительный мини-пентхаус Маленькая тихая улица рядом с Гордоном 3 спальни, 2 ванные комнаты, 3 туалета Большая терраса на одном уровне 35м2 Открытый, зеленый и тихий вид Всего в нескольких минутах от пляжей, ресторанов и магазинов

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Квартира для продажи в центре Нетании, недалеко от Шука, торгового центра и центрального автовокзала. Новое здание с эксклюзивным садом к зданию и партком. 9 этаж на 12, с 2 лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 113 м2 + 15 м2 мирпесета. 1 парковочное место. 1 подвал. Цена: 2 390 000
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