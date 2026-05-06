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Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35172
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Merkaz Baalei Melaha, 17

О комплексе

Красивые 3 номера отремонтированы в самом сердце Льва Тель-Авива. в 2 минутах ходьбы от престижного бульвара Ротшильдов, в 7 минутах ходьбы от пляжа. Тихий и яркий лифт до пола. Доступ для инвалидов. Идеально подходит для семьи, аренды недвижимости, вторичного проживания.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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