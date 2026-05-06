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Жилой квартал Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave

Герцлия, Израиль
Продано или неактуально
8
ID: 35170
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия
  • Адрес
    HaShunit, 4 The Ritz Carlton Herzliya

О комплексе

Расположена у моря Марина Герцлия Питуах. Возвышенный дуплексный пентхаус (меблированный или пустой) площадью 224 кв.м. + терраса 20 кв.м. Бассейн + охрана + 2 парковочных места + подвал 20м2. Плата за управление 6500 шекелей в месяц.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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