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Жилой квартал Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
3
ID: 35168
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Idelson, 23

О комплексе

Маленькая тихая улица возле Бен-Иегуды и Буграшова. Хорошо сохранившееся здание. 1-й этаж - квартира на улице. 134 м2 для ремонта с 2 входами. Возможность изготовления 2 единиц. Огромный потенциал. 48 500 шекелей/м2.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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