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Жилой квартал Mini penthouse 3 pieces terrasse

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
10
ID: 35167
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Shlomo HaMelekh, 73

О комплексе

*Новый пентхаус для продажи* *Открыт для офиса* *Один пентхаус на продажу - Эксклюзивный мандат* Улица Шломо Амелех 73, Тель-Авив Удобное расположение Район: Бен-Гурион Здание: Отремонтированное здание Пол: 4-й этаж Тип: Пентхаус Площадь: 79 м2 + терраса 21 м2 Лифт: ✅Парковка: ❌Ориентация: N-E-O Стоимость: *5 490 000 ILS* Для более подробной информации: Беньямин 052-6604099 Сидней 054-4862214

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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