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Жилой квартал Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
2
ID: 35166
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ха-Яркон, 53

О комплексе

Красивая семейная квартира без работы. Высокий этаж с лифтом. Большая гостиная, полностью оборудованная кухня. Большие комнаты со складом. Несколько террас, мама. Тихая улица в 100 метрах от пляжа.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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