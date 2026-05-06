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  4. Жилой квартал Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer

Жилой квартал Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer

Бат-Ям, Израиль
Продано или неактуально
8
ID: 35164
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

В современной башне, обращенной к морю. Пентхаус 5 номеров 165 м2 + терраса 31,5 м2. Высоко стоя. 2 парковочных места + подвал.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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Жилой квартал Avec terrasse au centre bon emplacement haut standing proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse au centre bon emplacement haut standing proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse au centre bon emplacement haut standing proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse au centre bon emplacement haut standing proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse au centre bon emplacement haut standing proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique renove
Бат-Ям, Израиль
от
$1,71 млн
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
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от
$718,320
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
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