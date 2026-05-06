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Жилой квартал 3 pieces neuf avec parking souterrain

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
4
ID: 35162
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Modigliani, 9

О комплексе

В новом здании стоя, 3-х комнатная квартира площадью 78 м2 с частной парковкой. Доставка через 2 месяца! быть изъятым

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Показать все Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,24 млн
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$5,576
Агентство
Immobilier.co.il
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