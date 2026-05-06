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Жилой квартал Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
4
ID: 35161
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaGdud HaIvri, 34

О комплексе

В нескольких шагах от востребованного Левинского рынка, недалеко от типичных небольших улиц Флоренции, Алленби и всего в 7 минутах ходьбы от Ротшильда, совершенно нового здания, оснащенного высококачественной отделкой. Несколько 2 комнат для продажи, садовый первый этаж и пентхаус, а также большое коммерческое пространство. Возможность приобретения всего здания.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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