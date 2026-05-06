  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine dans un immeuble neuf centre ville

Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine dans un immeuble neuf centre ville

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
7
ID: 35160
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Struck, 9

О комплексе

Исключительный пентхаус в 7-этажном роскошном здании с лифтом и обычной парковкой без земли. 146 кв.м жилой площади + балкон 23 кв.м, прилегающий к гостиной. Крыша террасы около 40 м2 с бассейном. Полностью четкий обзор всех TLV. Свяжитесь с нами для посещения.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Жилой квартал A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Тель-Авив, Израиль
от
$6,07 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Нетания, Израиль
от
$1,90 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse proche mer shouk hapishpeshim
Жилой квартал Penthouse proche mer shouk hapishpeshim
Жилой квартал Penthouse proche mer shouk hapishpeshim
Жилой квартал Penthouse proche mer shouk hapishpeshim
Жилой квартал Penthouse proche mer shouk hapishpeshim
Показать все Жилой квартал Penthouse proche mer shouk hapishpeshim
Жилой квартал Penthouse proche mer shouk hapishpeshim
Тель-Авив, Израиль
от
$2,20 млн
Пентхаус на продажу в Тель-Авиве, в самом сердце греческого Шука на севере Яффо, в нескольких шагах от отеля Setai и моря! Новое здание. 3 комнаты (4 комнаты изначально), 2 ванные комнаты, терраса 93 м2 + 90 м2 на одном уровне! Мамад, 2 парковочных места, 1 подвал 9м2. Цена: 6 700 000 шт
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации