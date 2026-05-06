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Жилой квартал Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
8
ID: 35159
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Modigliani, 9

О комплексе

В самом сердце Тель-Авива, в 15 минутах от пляжа. Новое здание с парковкой. 3 комнаты полностью оборудованы и меблированы. 78 м2 чистая жилая площадь. Очень тихая и зеленая улица. Идеально подходит для инвестиций в Тель-Авиве.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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