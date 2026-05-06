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Жилой квартал Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer

Бат-Ям, Израиль
Продано или неактуально
7
ID: 35158
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Yohanan HaSandlar

О комплексе

Здание доставлено в 2017 году. Кондо с тренажерным залом, садом и парковкой. 3 спальни + 2 ванные комнаты. В 5 минутах ходьбы от пляжа. Вид на море 180 градусов.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
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Тель-Авив, Израиль
Цена по запросу
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Immobilier.co.il
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