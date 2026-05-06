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Жилой квартал Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings

Рамат-ха-Шарон, Израиль
Продано или неактуально
10
ID: 35157
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-ха-Шарон
  • Адрес
    Yavne, 58

О комплексе

В сердце Рамата Хашарона 5 семейных номеров с 3 парковочными местами + 2 подвала Доступность для людей с ограниченной мобильностью (здание + квартира) Стоящее здание с тренажерным залом/скваш-полем и сауной. Полностью ясный вид на море Очень редкий и востребованный

Местонахождение на карте

Рамат-ха-Шарон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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Жилой квартал 5 pieces neuf a un bon prix
Тель-Авив, Израиль
от
$2,41 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, недалеко от Базеля и Кикар Хамедина и в нескольких шагах от Страны в Арлозорове и трамвае. Новое здание. 3 этаж с лифтом. 5 номеров, 2 ванные комнаты, 3 WC 120m2 + 12m2 Мирпесета. 1 парковочное место. 1 подвал. Цена: 7 350 000 шекелей
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
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$1,39 млн
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
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