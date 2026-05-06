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Жилой квартал Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
Жилой квартал Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave
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ID: 35156
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Тихая улица без работ, недалеко от моря. В центре Рамат-Авива. Рядом с синагогой. 112 м2 + терраса с видом на море. Лифт, парковка и подвал. Нет работы. 49к/м2, сделка должна быть конфискована.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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