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Жилой квартал Penthouse dexception dans immeuble de standing

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
10
ID: 35154
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Maze, 15 Chelouche Gallery For Contemporary Art

О комплексе

В самом сердце района Ротшильдов Маленькая тихая улица возле Шенкина, Бальфура и Мазе 173 м2 + 1 м2 терраса

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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