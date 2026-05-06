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Жилой квартал Sublime appartement avec terrasse

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
8
ID: 35151
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Аба Ахимеир, 19

О комплексе

Новое здание в самом сердце Рамат-Авива. Высококачественное строительство. Высокий этаж с лифтом + 2 парковочных места + подвал. 197м2 жилая площадь + 40м2 терраса. Высококлассная квартира идеально подходит для семьи, рядом с магазинами, морем и школами.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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