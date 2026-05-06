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Жилой квартал 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
9
ID: 35149
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Давид Бен-Гурион, 60

О комплексе

Превосходное расположение в самом сердце Тель-Авива, Гордон / Бен-Гурион. Новое здание с лифтом и парковкой. 67м2 + 12м2 терраса. Идеально подходит для первой покупки или инвестиций.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Показать все Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,71 млн
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer ideal investissement appartement 3 pieces a vendre proche de toutes commodites quartier he ashdod
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer ideal investissement appartement 3 pieces a vendre proche de toutes commodites quartier he ashdod
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer ideal investissement appartement 3 pieces a vendre proche de toutes commodites quartier he ashdod
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer ideal investissement appartement 3 pieces a vendre proche de toutes commodites quartier he ashdod
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer ideal investissement appartement 3 pieces a vendre proche de toutes commodites quartier he ashdod
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer ideal investissement appartement 3 pieces a vendre proche de toutes commodites quartier he ashdod
Ашдод, Израиль
от
$574,000
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,20 млн
Агентство
Immobilier.co.il
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Realting.com
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