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Жилой квартал Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
10
ID: 35147
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Barzilai, 5

О комплексе

В самом сердце Ротшильда в исключительном здании после реконструкции. Высокий этаж с лифтом. 2 светлых и очень хорошо расположенных номера + балкон. Идеально подходит для ног до земли.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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