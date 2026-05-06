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Жилой квартал 3 pieces balcon parking

Рамат-Ган, Израиль
Продано или неактуально
5
ID: 35146
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган
  • Адрес
    Давид Бен-Гурион,

О комплексе

И квадратный кёр де Рамат Ган 72 м2 + балкон Ascenseur + mamad + парковка Супер инвестиции

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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