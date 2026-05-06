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Жилой квартал 3 pieces balcon neuf proche mer

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
7
ID: 35145
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Жаботинский, 7

О комплексе

Новое строительство между Гордоном и Хилтоном. Совместное владение 7 этажами с 2 лифтами. Гимназ в здании. Высококлассный стандарт. Частный погреб 12м2. Выпуск 2026 года. Банковские гарантии. Идеально подходит как первая покупка, квартира для отдыха, нога к земле или инвестиции.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Тель-Авив, Израиль
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в комплексе с красивым открытым бассейном и тренажерным залом на севере Яффо, в нескольких шагах от моря. 3 этаж на 7 с лифтами. 2 комнаты, 2 WC 50m2 + 20m2 терраса на крыше (Succah). 1 парковка
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Realting.com
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