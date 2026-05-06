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Жилой квартал Superbe cottage

Тель-Монд, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35144
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Деревня
    Тель-Монд
  • Адрес
    HaDekel

О комплексе

В самом сердце шикарных пригородов Натанья и Раанана, центральных и пастырских, Коттедж 5,5 номеров, полностью отремонтирован! Большой сад, тихий сзади. Земля около 230 м2, построено 150 м2 Рядовой Миклат.

Местонахождение на карте

Тель-Монд, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
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Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
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