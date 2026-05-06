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Жилой квартал Tour guindi tlv fashion mall

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
5
ID: 35143
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.04.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaHashmonaim, 38

О комплексе

TEL AVIV - ГИНДИ Тауэрс Расположенная в самом сердце Тель-Авива, в комплексе Gindi Towers - Fashion Mall, эта 4-комнатная квартира предлагает востребованную городскую обстановку, недалеко от магазинов, ресторанов и достопримечательностей города. 118 м2 + 9 м2 терраса с видом на море. Яркое свойство, с реальным ощущением пространства, в современной резиденции с удобствами. ✔️ Открытая гостиная с выходом на террасу ✔️ Вид с моря ✔️ Спортивный зал в здании ✔️ Хранитель ✔️ 1 парковка Доступно с 15 мая Центральное, оживленное место в самом сердце Тель-Авива.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
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