Жилой квартал Tour guindi tlv fashion mall

TEL AVIV - ГИНДИ Тауэрс Расположенная в самом сердце Тель-Авива, в комплексе Gindi Towers - Fashion Mall, эта 4-комнатная квартира предлагает востребованную городскую обстановку, недалеко от магазинов, ресторанов и достопримечательностей города. 118 м2 + 9 м2 терраса с видом на море. Яркое свойство, с реальным ощущением пространства, в современной резиденции с удобствами. ✔️ Открытая гостиная с выходом на террасу ✔️ Вид с моря ✔️ Спортивный зал в здании ✔️ Хранитель ✔️ 1 парковка Доступно с 15 мая Центральное, оживленное место в самом сердце Тель-Авива.