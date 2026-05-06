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Жилой квартал Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera

Хадера, Израиль
Продано или неактуально
8
ID: 35142
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

БЖ Новый эксклюзив RE/MAX Hadera! Продается красивая 4-комнатная квартира в самом центре города Хадера! - Высококлассная квартира 4 комнат, около 100 м2, Балкон площадью около 12 м2 с прекрасным открытым видом на город и видом на море! - На 7 этаже на 9, - большая гостиная, хорошо устроенная с настоящим открытым пространством, Превосходная современная улучшенная кухня с большим количеством места для хранения. - Красивый дизайнерский люкс с ванной и туалетом, - 2 дополнительные спальни, включая безопасную комнату; - кондиционер, система домашней автоматизации, Без примыкающих стен – тихий и интимный, - 2 лифта, в том числе один из Шаббата, - Супер здание, известный промоутер, с красивым лобби, - Подземная парковка. Отличное расположение очень центральное - банки, сообщества, магазины и транспорт доступны пешком! Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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