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Жилой квартал Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh

Хадера, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35129
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Shahal

О комплексе

БЖ ✨ Новая программа в эксклюзивном Вейцманском районе Хадеры! Есть классические проекты, и есть те, которые переопределяют стандарты. Мы рады представить вам ультра-эксклюзивный бутик-комплекс всего из 15 квартир от известного застройщика Towers, предлагающий редкий жизненный опыт, сочетающий в себе уединение, безмятежность и элегантность. ✨ Новые 3-комнатные квартиры (около 80 м2) редки на рынке, в жилом районе павильонов! ✨ Только 3 этажа, 5 квартир на этаж, ✨ современный и функциональный дизайн, ✨ Большое светлое жизненное пространство, ✨ терраса без вида с открытым видом, ✨ строительных норм и высококачественных материалов, ✨ Отличная современная кухня, с мраморной столешницей, ✨ Две спальни, включая один люкс, ✨ Две ванные комнаты, ✨ Кондиционер включен, ✨ Безопасная комната наверху, ✨ Лифт, ✨ подземное парковочное место, ✨ Доставка в течение 4/6 месяцев BZH, ✨ Юридическая гарантия промоутера. Расположение привилегированное – один из лучших районов Хадеры, Всего в 5 минутах езды от моря и торгового центра Village. Коммерческий магазин на первом этаже, Новое строительство с высокими стандартами Близко все: магазины, школы, синагоги, транспорт и быстрый доступ к выходу из города. Это не просто недвижимость. Это искусство жизни, предназначенное для требовательных клиентов, ищущих качество, свободу действий и безопасные инвестиции. Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Досуг
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, во Флорентийском районе. Хорошо сохранившееся здание с 24/7 охраной, спортзалом и прачечной. 8 этаж с 3 лифтами. Две комнаты. Балкон 30м2 + 8м2 (5+3). Открытый вид на запад. Спокойно и ярко. 1 подземная парковка. Мамак (Мамад наверху). Аренда 5950.00/месяц. …
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