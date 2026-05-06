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Жилой квартал Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
10
ID: 35121
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Zlatopolski, 7

О комплексе

Эксклюзивная продажа На престижной улице Гальперина Рядом с морем, на тихой и приятной улице между Бен Иегуда и морем. В благоустроенном здании всего 6 квартир. На первом этаже, лицом на юг Квартира площадью 103 м2 Отремонтировать с возможностью преобразования в 4 комнаты. Тройная экспозиция лифт Укрыт в здании Парковочное место в подвале

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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