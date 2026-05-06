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Жилой квартал Appartement familial 4 pieces avec terrasse souccah carree ideale jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
Продано или неактуально
5
ID: 35120
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.04.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaBaba Sali

О комплексе

Вы ищете настоящую семейную квартиру в Иерусалиме, место, где каждое пространство предназначено для повседневного комфорта, но вам трудно найти недвижимость, которая сочетает в себе объем, яркость и реальную полезную террасу. Расположенная на улице Хар Хома Баба Сали, эта 4-комнатная квартира площадью около 91 м2 предлагает идеальное распределение, просторную гостиную, открывающуюся на красивую террасу площадью 9 м2, второй выход на улицу из спальни, мамочку, используемую в качестве спальни, а также приятную открытую американскую кухню. Благодаря трем выставкам, естественный свет сопровождает каждую комнату в течение дня, с частной парковкой, зарегистрированной в кадастре, лифтом Шаббата, подвалом и тихой, зеленой и семейной средой рядом со школами, магазинами и синагогами. ИЕРУСАЛИМ ИММОБИЛИЕР Агентство недвижимости в Иерусалиме

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
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