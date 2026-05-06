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Жилой квартал Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana

Раанана, Израиль
Продано или неактуально
5
ID: 35119
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Отличный 4-комнатный сад. Большая спальня. Сад. 2 ванные комнаты. Кухня Семел. Стандартная парковка. Большой погреб. Мамад. Западный сад дружелюбный и тихий. В центре города тихо. Смена синагоги по соседству. Мамад. Регулярная парковка и подвал

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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