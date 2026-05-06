Жилой квартал Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel

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Новый в продаже исключительно
На улице Иехошуа Бен Нан, 69, тихая улица рядом с парком Хаяркон
В самом сердце старого севера (около бульвара Нордау)
3-комнатная квартира с архитектурным дизайном и высококлассной отделкой.
Площадь 75 м2 (в зависимости от кадастра)
4-й этаж
С лифтом
Хорошо сохранившееся здание
Наличие укрытия в здании