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Жилой квартал Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35116
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yehoshua Bin Nun, 69

О комплексе

Новый в продаже исключительно На улице Иехошуа Бен Нан, 69, тихая улица рядом с парком Хаяркон В самом сердце старого севера (около бульвара Нордау) 3-комнатная квартира с архитектурным дизайном и высококлассной отделкой. Площадь 75 м2 (в зависимости от кадастра) 4-й этаж С лифтом Хорошо сохранившееся здание Наличие укрытия в здании

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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