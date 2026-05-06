Жилой квартал Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel

Новый в продаже исключительно На улице Иехошуа Бен Нан, 69, тихая улица рядом с парком Хаяркон В самом сердце старого севера (около бульвара Нордау) 3-комнатная квартира с архитектурным дизайном и высококлассной отделкой. Площадь 75 м2 (в зависимости от кадастра) 4-й этаж С лифтом Хорошо сохранившееся здание Наличие укрытия в здании