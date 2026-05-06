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Жилой квартал Neuf projet keidar universite

Раанана, Израиль
Продано или неактуально
3
ID: 35115
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    ХаХореш

О комплексе

Хорошие 3 комнаты 75 м2 с террасой 13 м2. Новое здание расположено к востоку от Раананы рядом с Открытым университетом. Тихая зона, открытый вид, западная терраса. 2 ванные комнаты, 1 подвал.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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