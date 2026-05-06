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Жилой квартал Etage complet calme et central cave amenagee en studio

Хацор-ха-Глилит, Израиль
Продано или неактуально
2
ID: 35114
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Safed Subdistrict
  • Город
    Хацор-ха-Глилит
  • Адрес
    HaHula

О комплексе

В Кирьят Моше новые для рынка: Идеально расположен рядом с трамваем (зеленая линия), красивые 4,5 номера простираются на целый этаж. Терраса Сокка, 2-й этаж, 4 ориентации. Включает в себя большое пространство в подвале с окном, служащим самостоятельным жилым блоком. Хадасса Эксклюзив

Местонахождение на карте

Хацор-ха-Глилит, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
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