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Жилой квартал Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
11
ID: 35102
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ахават Ционе, 23

О комплексе

Новые в продаже исключительно! Улица Ахава-Цион 23 Тихая и престижная улица, рядом с Кикар Хамединой. Просторная и светлая 3-комнатная квартира (легко переоборудованная в 4 комнаты). Ремонт снизу донизу три года назад. Жилая площадь 87 м2 (в зависимости от Табу). Расположен на 6-м этаже с открытым видом. Здание с 2 лифтами очень хорошо обслуживается. Приютился в здании. В настоящее время реализуется проект по расширению здания для строительства мам для каждой квартиры.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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