  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place

Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place

Petah Tikva Subdistrict, Израиль
Продано или неактуально
3
ID: 35095
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Адрес
    Давид Ремез

О комплексе

Продается: Kfar Saba Реальное преимущество: вы избегаете всего административного этапа и начинаете с существующей базы. На участке площадью 492 м2 это свойство имеет подтвержденное разрешение на строительство и уже реализованную конструкцию. Что находится на месте: • Структура • Крыша с видимой рамой • Снаружи стены • Электрические сети и сантехника Текущий проект: 150 м2 ✔️ Разрешение на строительство второго независимого дома Интерьер остается полностью разработанным, предлагая полную свободу для проектирования вашего дома. ? Планы и видео доступны по запросу

Местонахождение на карте

Petah Tikva Subdistrict, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet raanana centre ville
Жилой квартал Projet raanana centre ville
Жилой квартал Projet raanana centre ville
Жилой квартал Projet raanana centre ville
Жилой квартал Projet raanana centre ville
Показать все Жилой квартал Projet raanana centre ville
Жилой квартал Projet raanana centre ville
Раанана, Израиль
от
$3,98 млн
Проект HaGalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Лев Раанана, расположенный в центре города. Высококлассный проект - HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Живите в одном из самых востребованных районов Раананы, отличном месте, тихом и зеленом, всего в двух ша…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Продается 2-комнатная квартира, расположенная в центральном и востребованном районе Тель-Авива, недалеко от магазинов, кафе и транспорта. Квартира площадью 50 м2 на 2-м этаже (высокий 2-й этаж) в недавнем здании около 5 лет. Квартира включает в себя безопасную спальню (мамад), яркую гостиную…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Показать все Жилой квартал Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$3,39 млн
Всего в нескольких шагах от Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard и в 5 минутах ходьбы от пляжа этот уникальный дуплекс пентхауса расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившейся архитектурой, на 5-м этаже с лифтом. Основные характеристик…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации