Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

Престижный адрес в самом сердце процветающего района
Ваша новая жизнь начинается здесь
Откройте для себя уникальный жилой проект на улице Борохова, один из самых популярных адресов Кирьят Гайовель. Тихая и зеленая зона, в нескольких минутах от трамвая и недалеко от всех удобств Иерусалима.
Борохов комбинирует:
Тишина и зелень
Доступность и подключение
Современная и безопасная среда обитания
Это идеальная возможность жить в Иерусалиме или инвестировать в район с высоким потенциалом оценки.
В этом контексте приобретение новой квартиры на улице Борохова представляет собой реальную возможность. Между модернизацией района, нехваткой земли в Иерусалиме и высоким спросом на новое жилье, потенциал добавленной стоимости в ближайшие годы особенно очевиден.
Основные элементы спецификации
Описание здания
Высокие архитектурные стандарты.
Два входа в здание, с входным лобби, спроектированным архитектором интерьера.
2 современных и быстрых лифта.
Велосипедная комната для жителей.
Сад и ландшафтный дизайн, спроектированный ландшафтным архитектором.
Комната для хранения колясок.
Подготовка к зарядной станции для электромобиля.
Технические установки
Трехфазное электрическое подключение в квартирах (25х3) и адаптированный основной источник питания.
Центральная система кондиционирования воздуха VRF (продвинутая, бесшумная и энергоэффективная технология).
Подготовка к стиральной машине и сушилке в каждой квартире.
Телевидение и коммуникации в каждой комнате.
Установка современной сантехники с центральной системой горячей воды.
Плотничество, окна и алюминий
Качественный дизайн входной двери для каждой квартиры.
Высокое качество стеклопакетов и окон.
Электрические ролики во всех основных комнатах.
Электрические магазины в жилых помещениях.
Подготовка электродвигателя на всех закрылках.
Покрытия и отделка – жилые помещения
Высококачественная керамическая керамическая плитка в размерах: 80×80/100×100.
Паркет доступен в номерах.
Разнообразная плитка.
Акустическая и теплоизоляция, усиленная между квартирами.
Антискользящее покрытие на балконах и террасах.
Ванная комната
Висячие туалеты со встроенным баком.
Ванна или современный душ по плану.
Качественные клапаны (тип GROHE или эквивалент).
Высококачественные настенные и напольные плитки.
Кухня
Современная высококлассная кухня, включая столешницу и хранилище.
Встроенная раковина и конструктивный кран.
Полная подготовка к бытовой технике.
Пентхаусы
Частная терраса на крыше с бетонной плитой и полной изоляцией.
Высота под потолком до 3,90 м.
Система домашней автоматизации (умный дом).
Вода и газ прибывают на террасу.
Возможен частный бассейн.
Подготовка к открытой кухне.
Электрические жалюзи во всех комнатах.
Стеклянные перила на террасе.
Дополнительные точки электричества.
Дизайн декоративных потолков.
Искомое место, современный проект и высокий потенциал для развития в одном из растущих районов Иерусалима.
Стратегические инвестиции
Обновленный район с новой инфраструктурой и магазинами
Близость к трамваю и основным центрам деятельности
Спрос на новое жилье на ограниченной территории
Потенциал значительной прибавочной стоимости в ближайшие годы
Покупка на улице Борохова обеспечивает ваше будущее и инвестиции в редкое место в Иерусалиме.
Не упустите возможность стать собственником одного из самых престижных проектов Кирьят Гайовель.
Платежи:
Подписано 15% (плюс агентство и адвокат)
Баланс имеет ключевое значение в течение 5 лет без какой-либо индексации или процентов.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
