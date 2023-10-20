  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,80 млн
;
5
ID: 34939
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Borochov, 35

О комплексе

Престижный адрес в самом сердце процветающего района Ваша новая жизнь начинается здесь Откройте для себя уникальный жилой проект на улице Борохова, один из самых популярных адресов Кирьят Гайовель. Тихая и зеленая зона, в нескольких минутах от трамвая и недалеко от всех удобств Иерусалима. Борохов комбинирует: Тишина и зелень Доступность и подключение Современная и безопасная среда обитания Это идеальная возможность жить в Иерусалиме или инвестировать в район с высоким потенциалом оценки. В этом контексте приобретение новой квартиры на улице Борохова представляет собой реальную возможность. Между модернизацией района, нехваткой земли в Иерусалиме и высоким спросом на новое жилье, потенциал добавленной стоимости в ближайшие годы особенно очевиден. Основные элементы спецификации Описание здания Высокие архитектурные стандарты. Два входа в здание, с входным лобби, спроектированным архитектором интерьера. 2 современных и быстрых лифта. Велосипедная комната для жителей. Сад и ландшафтный дизайн, спроектированный ландшафтным архитектором. Комната для хранения колясок. Подготовка к зарядной станции для электромобиля. Технические установки Трехфазное электрическое подключение в квартирах (25х3) и адаптированный основной источник питания. Центральная система кондиционирования воздуха VRF (продвинутая, бесшумная и энергоэффективная технология). Подготовка к стиральной машине и сушилке в каждой квартире. Телевидение и коммуникации в каждой комнате. Установка современной сантехники с центральной системой горячей воды. Плотничество, окна и алюминий Качественный дизайн входной двери для каждой квартиры. Высокое качество стеклопакетов и окон. Электрические ролики во всех основных комнатах. Электрические магазины в жилых помещениях. Подготовка электродвигателя на всех закрылках. Покрытия и отделка – жилые помещения Высококачественная керамическая керамическая плитка в размерах: 80×80/100×100. Паркет доступен в номерах. Разнообразная плитка. Акустическая и теплоизоляция, усиленная между квартирами. Антискользящее покрытие на балконах и террасах. Ванная комната Висячие туалеты со встроенным баком. Ванна или современный душ по плану. Качественные клапаны (тип GROHE или эквивалент). Высококачественные настенные и напольные плитки. Кухня Современная высококлассная кухня, включая столешницу и хранилище. Встроенная раковина и конструктивный кран. Полная подготовка к бытовой технике. Пентхаусы Частная терраса на крыше с бетонной плитой и полной изоляцией. Высота под потолком до 3,90 м. Система домашней автоматизации (умный дом). Вода и газ прибывают на террасу. Возможен частный бассейн. Подготовка к открытой кухне. Электрические жалюзи во всех комнатах. Стеклянные перила на террасе. Дополнительные точки электричества. Дизайн декоративных потолков. Искомое место, современный проект и высокий потенциал для развития в одном из растущих районов Иерусалима. Стратегические инвестиции Обновленный район с новой инфраструктурой и магазинами Близость к трамваю и основным центрам деятельности Спрос на новое жилье на ограниченной территории Потенциал значительной прибавочной стоимости в ближайшие годы Покупка на улице Борохова обеспечивает ваше будущее и инвестиции в редкое место в Иерусалиме. Не упустите возможность стать собственником одного из самых престижных проектов Кирьят Гайовель. Платежи: Подписано 15% (плюс агентство и адвокат) Баланс имеет ключевое значение в течение 5 лет без какой-либо индексации или процентов.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

