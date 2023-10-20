  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$2,539
;
16
ID: 33685
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Français Français
Редко в аренду: превосходная 5-комнатная квартира, расположенная в одной из самых красивых резиденций Ашдода, в нескольких шагах от пляжа. Терраса с полным видом на море и доступом к бассейну в резиденции, для исключительной среды проживания. Квартира состоит из 4 спален, душевой, ванной и 3 туалетов. Кондиционер и парковка. Включен загородный клуб с бассейном, тренажерным залом и сауной, предлагающий высокий комфорт каждый день. Ежемесячные сборы: 800 шекелей Немедленный въезд

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

