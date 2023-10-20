Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Редко в аренду: превосходная 5-комнатная квартира, расположенная в одной из самых красивых резиденций Ашдода, в нескольких шагах от пляжа. Терраса с полным видом на море и доступом к бассейну в резиденции, для исключительной среды проживания.
Квартира состоит из 4 спален, душевой, ванной и 3 туалетов. Кондиционер и парковка.
Включен загородный клуб с бассейном, тренажерным залом и сауной, предлагающий высокий комфорт каждый день.
Ежемесячные сборы: 800 шекелей
Немедленный въезд
Ашдод, Израиль
