Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

Редко в аренду: превосходная 5-комнатная квартира, расположенная в одной из самых красивых резиденций Ашдода, в нескольких шагах от пляжа. Терраса с полным видом на море и доступом к бассейну в резиденции, для исключительной среды проживания. Квартира состоит из 4 спален, душевой, ванной и 3 туалетов. Кондиционер и парковка. Включен загородный клуб с бассейном, тренажерным залом и сауной, предлагающий высокий комфорт каждый день. Ежемесячные сборы: 800 шекелей Немедленный въезд