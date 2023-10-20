  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Plain pieds pas proche parc et toutes commodites

Жилой квартал Plain pieds pas proche parc et toutes commodites

Раанана, Израиль
от
$1,72 млн
;
4
ID: 33407
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Français Français
Очень редко. Плоская нога. Соседство рядом с парком. 5 комнат с патио. Ренов. Хороший сад. Парковка. Очень тихий. возможность построить 49 м2 дополнительно

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Раанана, Израиль
от
$1,72 млн
