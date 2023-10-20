  1. Realting.com
  Израиль
  Бат-Ям
  Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$780,000
;
14
ID: 28013
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.09.2025

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Тель-Авивский округ
  Район
    Tel Aviv Subdistrict
  Город
    Бат-Ям

О комплексе

Français Français
БАТ ЯМ - Золотая площадь Роскошный интимный дом Предупреждение: строительство продолжается Планируемая поставка: июнь 2026 Пляж находится в 150 метрах Трамвай 200 м (12 мин от Тель-Авива) Центральный район, рядом со всеми удобствами Преимущества проекта Благоприятные условия оплаты: 20% при подписании - 80% при ключевой доставке Высококлассные спецификации ♦Оптимальные банковские гарантии

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$780,000
