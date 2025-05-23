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Долгосрочная аренда вилл в Jerusalem Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Вилла 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Вилла 180 метров + 150 метров открытой площадки 3 спальни 3 ванные комнаты Стоянка мебе…
$9,832
в месяц
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