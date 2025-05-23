Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Jerusalem Subdistrict
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коттедж

Долгосрочная аренда коттеджей в Jerusalem Subdistrict, Израиль

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 7 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 7
Площадь 230 м²
РЕДКИЙ ! Рамат Дения, предел Рамат Чарет и Байит веган: великолепный таунхаус с отдельным вх…
$4,214
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти