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Долгосрочная аренда дуплексов в Иерусалимском округе, Израиль

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Превосходный дуплекс с захватывающим видом на Храмовую гору. 5 комнат на двух уровнях, три п…
$4,635
в месяц
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