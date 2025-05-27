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Виллы с террасой в Герцлии, Израиль

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1 объект найдено
Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
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