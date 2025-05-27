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Квартиры с террасой в Герцлии, Израиль

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Ideal investment for enjoying and renting- a gorgeous apartment for sale at the Herzliya Mar…
$1,78 млн
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Квартира 2 спальни в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
2 buildings undergoing construction in the most desired neighborhood in Herzliya, if not the…
$987,447
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