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Долгосрочная аренда вилл в HaSharon Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Кфар Йона, Израиль
Вилла 7 комнат
Кфар Йона, Израиль
Число комнат 7
Площадь 330 м²
СПОСОБНЫЙ ДОМ 330 М2, СОСТОЯННЫЙ НА 460 М2 ПОЛЕ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 7 КАМБЕРОВ ЧЕГО ПРАВОСЛАВНОГО ПА…
$5,618
в месяц
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