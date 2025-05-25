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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в HaSharon Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
В аренду – Нетания, в 50 метрах от Кикара 4 комнаты меблированные + парковка Рядом с Кикаро…
$1,685
в месяц
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