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Коттеджи в HaSharon Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Нетания, Израиль
Коттедж 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Эта исключительная трехэтажная недвижимость в престижном районе Nat 600 в Нетании предлагает…
$3,93 млн
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Параметры недвижимости в HaSharon Subdistrict, Израиль

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