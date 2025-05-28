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Долгосрочная аренда вилл в Хайфском округе, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Хадера, Израиль
Вилла 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 118 м²
Супер 4 номера в самом престижном проекте Хадеры В высоко стоящей резиденции откройте для с…
$1,573
в месяц
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